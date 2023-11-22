Минск заявил об усилении аналитической составляющей в ОДКБ за время председательства

Белоруссия в начале председательства обозначала приоритетные направления председательства на внутреннем и внешнем контурах, отметил глава МИД Сергей Алейник

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Аналитическая составляющая в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) существенно усилилась за год председательства Белоруссии в организации. Об этом по итогам состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - ОДКБ заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Нам удалось существенно усилить аналитическую составляющую в рамках ОДКБ", - сказал он журналистам.

Алейник отметил, что белорусской стороной в начале председательства были обозначены приоритетные направления председательства на внутреннем и внешнем контурах, на реализацию которых был нацелен обширный перечень мероприятий в политической, военной, военной-технической сферах, а также по линии противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности. "Это и [прошедший на территории Белоруссии] комплекс учений в рамках оперативно-тактического учения "Боевое братство-2023", и мероприятия по обеспечению биологической безопасности, противодействию обороту наркотиков, нелегальной миграции и компьютерным инцидентам", - сказал министр.

По словам главы белорусского МИД, получила высокую оценку членов ОДКБ проведенная 26-27 октября 2023 года в Минске международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".

"Мы признательны за поддержку выдвинутой на мероприятии инициативы о разработке Хартии многообразия для XXI века. Мы видим ее как документ, в котором мы все вместе могли бы открыто изложить принципы для построения справедливого мирового порядка с обязательным учетом многообразия цивилизаций и на основе неделимости безопасности в соответствии с Уставом ООН", - поблагодарил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.

В ОДКБ, помимо председательствующей в 2023 году в организации Белоруссии, входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.