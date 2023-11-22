Трюдо рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Индией по итогам саммита G20

Канадский премьер выразил надежду на то, что индийское правительство будет серьезно относиться к "реальным проблемам" в двусторонних отношениях

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Индией. Об этом он заявил журналистам по итогам онлайн-саммита Группы двадцати (G20), в котором глава канадского правительства принял участие.

"Мы продолжим сотрудничать с Индией. Надеюсь, в конструктивном ключе", - сказал Трюдо. Он также выразил надежду, что индийское правительство будет серьезно относиться к "реальным проблемам" в двусторонних отношениях, на которые указывает Оттава.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Власти Канады сообщили о возвращении домой из Индии 41 дипломата и членов их семей после того, как Нью-Дели официально представил план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 диппредставителя.

Индия заявила, что канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела республики. В индийском МИД считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

На фоне дипломатического скандала Индия в сентябре полностью приостановила выдачу виз канадским гражданам. 22 ноября телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что Индия возобновила выдачу гражданам Канады электронных виз, восстановив спустя два месяца в полном объеме предоставление визовых услуг.

Онлайн-саммит был организован председательствующей в этом году в G20 Индией. На нем, в частности, выступил президент России Владимир Путин.