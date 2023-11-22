СМИ: в сектор Газа через КПП "Рафах" въехали 15 бензовозов и 90 грузовиков с помощью

По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", это самое большое число бензовозов, проехавших в течение одного дня в заблокированный Израилем анклав

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. 90 грузовиков с гуманитарной помощью и 15 бензовозов въехали в палестинский сектор Газа через расположенный на границе с Египтом контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом передает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Это самое большое число бензовозов, проехавших в течение одного дня в заблокированный Израилем анклав. По информации канала, погранпереход в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности в ожидании вступления в силу гуманитарного перемирия, соглашения о котором с помощью международных посредников достигли Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС. В движении рассчитывают, что во время гуманитарной паузы в анклав смогут въехать как минимум 200-300 фур с помощью населению сектор Газа.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов.