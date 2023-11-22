22 ноября, 18:30
Палестино-израильский конфликт

Палестинский дипломат заявил, что 10 минут без бомбардировок Газы спасают жизнь ребенка

Рияд Мансур отметил, что сотни детей не будут убиты благодаря этому перемирию между Израилем и ХАМАС

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Десять минут без бомбардировок спасают жизнь одному палестинскому ребенку в секторе Газа. Об этом заявил постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур, комментируя соглашения о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС.

"Государство Палестина приветствует соглашение о перемирии, достигнутое вчера, и выражает свою признательность всем, кто способствовал достижению этого соглашения, особенно нашим братьям из Катара и Египта. Каждые 10 минут без бомбардировок спасают жизнь одного палестинского ребенка. Сотни палестинских детей не будут убиты благодаря этому перемирию", - сказал он на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Дипломат подчеркнул, что теперь все те, кто "способствовал прекращению этого безумия", должны продолжить работать с целью "защитить гражданское население и предотвратить [конфликта] распространение в регионе, чтобы помочь миллионам людей, пострадавших от этой гуманитарной катастрофы, которую мы не смогли предотвратить".

ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен заключенных в израильских тюрьмах.

За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
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