МИД Сирии призвал не позволить Израилю избежать наказания за свои действия

Так в ведомстве прокомментировали удары израильских ВС по окрестностям Дамаска

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Израиль не должен избежать наказания за совершаемые им действия. С таким заявлением выступил МИД Сирии, комментируя удары израильских ВС по окрестностям Дамаска.

"Сирия вновь предостерегает [Израиль] от совершения таких преступлений, угрожающих безопасности и стабильности региона. Нельзя позволить [Израилю] избежать наказания [за свои действия]", - отмечается в заявлении, содержание которого приводит государственное агентство SANA.

Ранее сирийская правительственная радиостанция Sham FM информировала о том, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую атаку на южные районы Дамаска. В результате нападения был причинен материальный ущерб, жертв и пострадавших нет. Как уточнила Sham FM, удар был нанесен по району Эль-Бахдалия в пригороде Сейида-Зейнаб. Там находится почитаемая шиитами святыня - гробница внучки пророка Мухаммеда и дочери имама Али Зейнаб.