22 ноября, 18:13
Палестино-израильский конфликт

Кипр готов содействовать доставке помощи в Газу после договоренности о гуманитарной паузе

МИД Кипра приветствует соглашение об освобождении 50 заложников

НИКОСИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Кипра готовы всячески содействовать усилиям по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа, в том числе в рамках своей инициативы по созданию морского коридора, в свете договоренности о паузе в боевых действиях. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД республики.

"Мы подтверждаем нашу готовность всячески способствовать усилиям, направленным на то, чтобы обеспечить доставку дополнительных объемов гуманитарной помощи [жителям Газы] посредством реализации предложенного Кипром плана по организации морского коридора", - отмечается в документе. В нем указывается, что сейчас обсуждаются технические детали осуществления инициативы.

МИД Кипра "приветствует соглашение об освобождении 50 заложников <...> и гуманитарной паузе". "Крайне важно, чтобы соглашение было выполнено в полном объеме. Кроме того, [палестинское радикальное движение] ХАМАС должно немедленно и безоговорочно освободить всех заложников", - подчеркивается в заявлении.

Кипр предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, президент Кипра Никос Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

В администрации Христодулидиса считают, что в пользу плана Никосии говорят три ключевых фактора: географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов, стратегические отношения с соседними странами.

Ранее сообщалось о достижении соглашения между ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. В свою очередь канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. 

Теги:
КипрПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация