Кипр готов содействовать доставке помощи в Газу после договоренности о гуманитарной паузе

МИД Кипра приветствует соглашение об освобождении 50 заложников

НИКОСИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Кипра готовы всячески содействовать усилиям по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа, в том числе в рамках своей инициативы по созданию морского коридора, в свете договоренности о паузе в боевых действиях. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД республики.

"Мы подтверждаем нашу готовность всячески способствовать усилиям, направленным на то, чтобы обеспечить доставку дополнительных объемов гуманитарной помощи [жителям Газы] посредством реализации предложенного Кипром плана по организации морского коридора", - отмечается в документе. В нем указывается, что сейчас обсуждаются технические детали осуществления инициативы.

МИД Кипра "приветствует соглашение об освобождении 50 заложников <...> и гуманитарной паузе". "Крайне важно, чтобы соглашение было выполнено в полном объеме. Кроме того, [палестинское радикальное движение] ХАМАС должно немедленно и безоговорочно освободить всех заложников", - подчеркивается в заявлении.

Кипр предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, президент Кипра Никос Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

В администрации Христодулидиса считают, что в пользу плана Никосии говорят три ключевых фактора: географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов, стратегические отношения с соседними странами.

Ранее сообщалось о достижении соглашения между ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. В свою очередь канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве.