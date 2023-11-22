22 ноября, 18:47
Палестино-израильский конфликт

Постпред Палестины заявил о невозможности решить конфликт военным образом

Мир на Ближнем Востоке неосуществим без "реализации неотъемлемых национальных прав палестинцев", заявил Рияд Мансур

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Мир на Ближнем Востоке невозможен без решения палестинского вопроса. Об этом заявил постоянный наблюдатель государства Палестина при ООН Рияд Мансур на заседании Совета Безопасности ООН.

"У этого конфликта не может быть военного решения. Только политическое. Мир на Ближнем Востоке невозможен без решения палестинского вопроса, без реализации неотъемлемых национальных прав палестинцев", - убежден он.

Мансур подчеркнул, что Палестина требует "справедливости, а не отмщения", и не оправдывает убийства мирных граждан Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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