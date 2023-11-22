СМИ: мигранты пересекают границу с Финляндией в том числе на детских велосипедах

Их оставляют на границе или на финской стороне, передает Yle

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Большинство просителей убежища, пересекших границу Финляндии с Россией в последние дни, прибыли на КПП на велосипедах, в том числе на детских. Об этом сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на начальника КПП "Вартиус" Йоуко Киннунена.

По его словам, мигранты бросают эти велосипеды "либо в кучу на границе, либо на финской стороне".

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на границе с Россией. Ограничения коснулись южных и наиболее востребованных пунктов: "Ваалимаа" (с российской стороны ему соответствует МАПП "Торфяновка" в Ленинградской области), "Нуйямаа" ("Брусничное"), "Иматра" ("Светогорск") и "Ниирала" ("Вяртсиля" в Карелии).

22 ноября финское правительство сообщило, что приняло решение закрыть также КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" 24 ноября с 00:00 по местному времени (01:00 мск). Все пограничные переходы на восточной границе будут проходить на КПП "Рая-Йоосеппи".