22 ноября, 19:06

Президент Грузии считает невозможным переговоры о вступлении в ЕС без успешных выборов

Грузины "все вместе должны добиться этого", заявила Саломе Зурабишвили, выступая перед студентами и представителями молодежных организаций

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что проведение свободных и прозрачных парламентских выборов, запланированных в республике на октябрь 2024 года, будет основой для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

"Начинается этап, когда мы должны показать, что мы на самом деле достойны статуса (кандидата в члены ЕС - прим. ТАСС). Мы не сможем доказать это иначе, как провести очень достойные, свободные и прозрачные выборы. <...> Этого желают все. Мы все вместе должны добиться этого. Если мы этого не добьемся, тогда не будем достойны перейти на следующий этап, который подразумевает открытие переговоров по вступлению [в ЕС]", - сказала Зурабишвили, выступая перед студентами и представителями молодежных организаций в президентском дворце Орбелиани.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что структура рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу.

Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В стране с парламентской формой правления это голосование является самым главным. Партия "Грузинская мечта", которая у власти с 2012 года, в четвертый раз попытается сохранить власть в стране. Ее главным оппонентом вновь остается основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение". 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
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