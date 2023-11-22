Байден поблагодарил эмира Катара за посредничество между Израилем и ХАМАС

Президент США отметил, что благодаря усилиям ближневосточного государства было достигнуто соглашение о гуманитарном перемирии в Газе

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден позвонил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, чтобы поблагодарить за посредничество в переговорах между Израилем и радикальным движением ХАМАС, которые достигли соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия катарского эмира.

"В ходе разговора его превосходительство президент США выразил благодарность и признательность Его Высочеству эмиру за усилия Государства Катар в совместном посредничестве между Израилем и движением ХАМАС, которые привели к заключению соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа", - говорится в заявлении, опубликованном канцелярией.

Палестинское радикальное движение ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на заключенных в израильских тюрьмах. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.