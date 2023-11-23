В ООН соглашение о гуманитарной паузе в Газе назвали важным и долгожданным первым шагом

Договоренности должны быть выполнены в полном объеме, чтобы жизненно важные грузы смогли добраться до нуждающихся, подчеркнула исполнительный директор Всемирной продовольственной программы международной организации Синди Маккейн

РИМ, 23 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн назвала достигнутое соглашение о гуманитарной паузе на Ближнем Востоке "важным и долгожданным первым шагом".

"Поскольку голод угрожает жизни почти каждого мирного жителя Газы, это соглашение должно быть выполнено в полном объеме, чтобы продовольствие и другие жизненно важные грузы смогли добраться до тех, кто в них так нуждается", - приводятся ее слова в заявлении организации.

Она сообщила, что грузовики, "загруженные продовольствием, предназначенным для семей в приютах и домах по всей Газе, а также пшеничной мукой для возобновления работы пекарен" ожидают проезда на КПП "Рафах". "Надеюсь, что соглашение о поставках топлива будет реализовано, и наши грузовики смогут доставить столь необходимые грузы", - сказала Маккейн. "Гуманитарные организации должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ, а гражданское население должно иметь возможность получать помощь в безопасности, где бы оно ни находилось. В Газу должен поступать постоянный и достаточный объем гуманитарных грузов", - продолжила директор ВПП, призвав к установлению более продолжительной гуманитарной паузы.

Согласно данным организации, продовольственная помощь была оказана более 700 тыс. жителей Газы.

Радикальное палестинское движение ХАМАС ранее сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Оно подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать военные действия. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.