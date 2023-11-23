WSJ: Берлину придется выбирать между своей экономикой и Киевом

После заморозки большей части бюджетных ассигнований Германия находится в затруднительном положении, пишет газета

БЕРЛИН, 23 ноября./ТАСС/. Германия продолжит инвестировать в четырехлетний бюджетный пакет ЕС для Украины в размере €50 млрд, несмотря на заморозку почти всех бюджетных ассигнований, однако правительство должно решить, какому направлению политики отдать приоритет. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, помощь Украине со стороны Германии продолжится, однако страна не сможет финансово поддержать инициативы Еврокомиссии в области миграции и других приоритетных для Брюсселя направлений. При этом, как отмечает газета, Берлин обеспечивает почти четверть всех расходов ЕС.

После заморозки большей части ассигнований Германия находится в затруднительном положении. Правительство должно решить, какому направлению политики - усилению коллективной обороны Европы и поддержке Украины или смягчению воздействия растущих цен на энергоносители и инфляции - отдать приоритет в условиях ограниченного бюджета и повышенного контроля над расходами.

21 ноября Министерство финансов ФРГ приняло решение временно заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года в связи с решением Конституционного суда о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд, предназначавшиеся для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты.