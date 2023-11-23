МИД Китая заявил, что Пекин и Берлин должны содействовать укреплению стабильности в мире

Замминистра иностранных дел КНР Дэн Ли выразил надежду на то, что стороны будут на всех уровнях углублять прагматическое сотрудничество

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Китай и ФРГ должны сообща активно содействовать укреплению всеобщей стабильности в условиях неспокойной международной ситуации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли в ходе консультаций с германской делегацией во главе со статс-секретарем МИД ФРГ Томасом Баггером, которые состоялись в Пекине 22 ноября.

"В условиях сложной и изменчивой международной ситуации КНР и Германия должны сообща играть активную роль, чтобы придать больше стабильности и определенности этому неспокойному миру", - приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова замглавы китайского МИД.

Китайский дипломат выразил надежду на то, что Пекин и Берлин будут на всех уровнях содействовать усилению двустороннего взаимодействия, углублять прагматическое сотрудничество и способствовать повышению народного благосостояния в соответствии с консенсусом, который был достигнут между лидерами Китая и Германии. Он отметил, что в течение более чем 50 лет с момента установления китайско-германских дипломатических отношений стороны продвигали "здоровое и устойчивое сотрудничество".

"КНР всегда рассматривала ФРГ в качестве важного партнера, стремящегося к гармонии, несмотря на различия, а также к взаимовыгодному сотрудничеству", - добавил Дэн Ли.