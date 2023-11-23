23 ноября, 01:56

МИД Китая заявил, что Пекин и Берлин должны содействовать укреплению стабильности в мире

Замминистра иностранных дел КНР Дэн Ли выразил надежду на то, что стороны будут на всех уровнях углублять прагматическое сотрудничество

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Китай и ФРГ должны сообща активно содействовать укреплению всеобщей стабильности в условиях неспокойной международной ситуации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли в ходе консультаций с германской делегацией во главе со статс-секретарем МИД ФРГ Томасом Баггером, которые состоялись в Пекине 22 ноября.

"В условиях сложной и изменчивой международной ситуации КНР и Германия должны сообща играть активную роль, чтобы придать больше стабильности и определенности этому неспокойному миру", - приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова замглавы китайского МИД.

Китайский дипломат выразил надежду на то, что Пекин и Берлин будут на всех уровнях содействовать усилению двустороннего взаимодействия, углублять прагматическое сотрудничество и способствовать повышению народного благосостояния в соответствии с консенсусом, который был достигнут между лидерами Китая и Германии. Он отметил, что в течение более чем 50 лет с момента установления китайско-германских дипломатических отношений стороны продвигали "здоровое и устойчивое сотрудничество".

"КНР всегда рассматривала ФРГ в качестве важного партнера, стремящегося к гармонии, несмотря на различия, а также к взаимовыгодному сотрудничеству", - добавил Дэн Ли. 

Теги:
ГерманияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация