Тайвань зафиксировал приближение 25 летательных аппаратов и 8 кораблей армии КНР

Армия острова в ответ задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 25 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как отмечается в документе, 12 летательных аппаратов "пересекли срединную линию Тайваньского пролива, зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу и юго-востоку от него". Среди них шесть истребителей J-10, два J-16, один противолодочный самолет Y-8, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, а также два стратегических бомбардировщика H-6.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Вооруженные силы Тайваня 18 сентября сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК. Это стало самой масштабной операцией такого рода по меньшей мере с августа прошлого года. Согласно опубликованному ранее ежегодному докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли НОАК стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.