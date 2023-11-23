Советник Милея сообщила, что президента Бразилии пригласят на инаугурацию

Диана Мондино также уточнила, что не все приглашенные смогут приехать на мероприятие

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет приглашен на инаугурацию избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, несмотря на их личный конфликт. Об этом заявила в среду советник Милея по внешней политике Диана Мондино, которая заявлена им как будущий министр иностранных дел страны.

"Мы, конечно, пригласим Лулу. Но не все, кому будут отправлены приглашения, смогут приехать", - сказала она в эфире телеканала TN.

Мондино не сообщила, кто подтвердил присутствие на инаугурации, которая пройдет 10 декабря. "Если Лула захочет приехать, мы его хорошо примем", - в свою очередь заявил Милей позднее в интервью TN. В понедельник он пригласил на церемонию бывшего бразильского президента Жаира Болсонару.

Ранее специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента заявил, что Милей должен принести извинения за оскорбления Лулы да Силвы, чтобы поспособствовать диалогу между странами в дальнейшем. 8 ноября в интервью интернет-изданию La Politica Online аргентинский политик назвал бразильского лидера коррупционером.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.