23 ноября, 03:51

Три новозеландские партии завершили переговоры о создании правящей коалиции

Стороны проводят необходимые внутрипартийные процедуры, сообщил лидер победившей на выборах в парламент Национальной партии Кристофер Лаксон

СИДНЕЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Три партии Новой Зеландии успешно завершили переговоры о формировании правящей коалиции, соглашение о формировании нового правительства страны будет подписано в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщил лидер победившей на выборах в парламент Национальной партии Новой Зеландии (НПНЗ) Кристофер Лаксон.

"Завершились переговоры с [партиями] ACT и "Новая Зеландия прежде всего" о формировании правительства, которое будет отвечать интересам всех новозеландцев. Сейчас стороны проводят внутрипартийные процедуры, необходимые для [официального] подписания [соглашения], и мы ожидаем, что они будут завершены к концу дня", - сообщил Лаксон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, при условии успешного завершения всех внутрипартийных процедур церемония подписания соглашения пройдет в пятницу, 24 ноября, в парламенте страны.

Парламентские выборы в Новой Зеландии прошли 14 октября 2023 года, однако набравшая больше всего голосов Национальная партия не получила большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства, и была вынуждена вести длительные переговоры о создании коалиции с двумя другими партиями. По данным избиркома, НПНЗ получила на выборах 38,06% голосов (48 парламентских кресел), а ее давний партнер и союзник партия ACT - 8,64% (11 кресел). Для формирования парламентского большинства (62 места из 122) им пришлось договариваться о коалиции с партией "Новая Зеландия прежде всего", получившей по итогам выборов 6,08% голосов (8 кресел в парламенте). 

Теги:
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