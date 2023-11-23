23 ноября, 04:04

Си Цзиньпин предложил Милею взаимовыгодное сотрудничество

Китайский лидер подчеркнул, что КНР и Аргентина являются крупными развивающимися странами с формирующимися рынками

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею продвигать взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран.

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"Я уделяю большое внимание развитию отношений между КНР и Аргентиной и готов с вами взаимодействовать, чтобы [сообща] продолжать поддерживать дружественные контакты между нашими странами, способствовать их активизации и развитию на основе взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме, которую он направил Милею. Ее текст приводит Центральное телевидение Китая.

Как уточнил Си Цзиньпин, он предлагает продвигать "устойчивое и долгосрочное развитие отношений на благо народов двух стран". Китайский лидер напомнил, что КНР и Аргентина - крупные развивающиеся государства с формирующимися рынками.

"Наши страны всегда придерживались принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды, оказывали друг другу поддержку в вопросах, касающихся их основополагающих интересов", - добавил он. Как подчеркнул Си Цзиньпин, сотрудничество приносит Китаю и Аргентине "ощутимую пользу". 

Теги:
АргентинаКитайСи ЦзиньпинМилей, Хавьер
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