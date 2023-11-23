Разведка Южной Кореи не видит признаков подготовки к ядерным испытаниям в КНДР в 2023 году

Есть вероятность, что ракетные запуски состоятся в Пхеньяне в 2024 году, считают в Сеуле

СЕУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея не видит признаков того, что КНДР могла бы провести очередные ядерные испытания в скором времени. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы не фиксируем признаков того, что седьмые ядерные испытания произойдут в ближайшее время. Не было признаков запусков до настоящего момента и на [полигоне] Пхунгери. Однако считаем, что проведение ядерных испытаний зависит от решения верховного лидера Северной Кореи", - отметили в НРС, позицию сотрудников которой журналистам передали состоящие в комитете по разведке депутаты Ю Сан Бом и Юн Гон Ён после закрытой встречи.

В Сеуле считают маловероятным, что испытания пройдут в 2023 году. "Но есть вероятность, что они состоятся в 2024 году в любое время после решения лидера", - утверждают в Национальной разведывательной службе. Сотрудники спецслужбы также рассказали, что КНДР находится на ранней стадии разработки твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет.

Официальные лица Республики Корея и США начиная со времени инаугурации президента Юн Сок Ёля в прошлом году неоднократно заявляли о возможности очередного ядерного испытания в КНДР. Предыдущее - шестое - состоялось в 2017 году.

О спутнике КНДР

Южнокорейская разведка также указала, что вывод спутника КНДР был успешным, но характеристики самого аппарата возможно оценить только в случае публикации снимков. "По оценкам, согласно результатам анализа обломков, найденных после второго неудачного пуска разведывательного спутника, установленный тогда спутник не относится к классу аппаратов с субметровым разрешением, которые имели бы ценность с точки зрения разведки", - заявили в Национальной разведывательной службе.

"На разработку нового искусственного спутника обычно уходит три года. Учитывая это, невозможно оценить характеристики спутника, если Северная Корея не опубликует снимки, сделанные недавно над Гуамом", - считает южнокорейская спецслужба. 21 ноября КНДР вывела первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на орбиту. На следующий день лидеру КНДР Ким Чен Ыну продемонстрировали снимки острова Гуам, где расположены американские базы.

В Сеуле считают маловероятным, что Пхеньян запустит еще один спутник до конца года, но допускают запуски в следующем году. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что Трудовая партия Кореи рассмотрит и определит план запуска разведывательных спутников на 2024 год.