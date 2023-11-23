Глава МИД Австрии: ЕС не должен ставить Украину перед Балканами в переговорах о членстве

Александер Шалленберг считает, что, если Еврокомиссия будет рассматривать Западные Балканы "под лупой, а на Украину смотреть сквозь розовые очки", то это грозит "геостратегической катастрофой"

ВЕНА, 23 ноября. /ТАСС/. Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами при принятии в декабре решения о начале переговоров по вступлению в ЕС. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Financial Times.

По его словам, если Еврокомиссия будет рассматривать Западные Балканы "под лупой, а на Украину смотреть сквозь розовые очки", то это грозит "геостратегической катастрофой". "Нельзя, чтобы одни группы [претендентов на членство в сообществе] двигались по полосе обгона, а другие - по дублеру", - сказал дипломат, выразив мнение, что для противодействия российскому влиянию в Восточной и Юго-Восточной Европе необходимо закрепить Украину и Боснию и Герцеговину в орбите ЕС.

Шалленберг отметил, что Евросоюз нуждается в ином подходе по сравнению с предыдущими волнами расширения в 2004, 2007 и 2013 годах, поскольку при сохранении прежнего подхода "Украина, вероятно, никогда не станет его частью... до определенной степени". Министр заявил, что может представить себе новую волну расширения, которая предусматривала бы длительные переходные периоды для включения новых членов в общую аграрную политику.

Лидеры ЕС на саммите в середине декабря должны принять решение о том, следует ли официально одобрить начало переговоров о членстве с Молдавией и Украиной. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 8 ноября, что ее ведомство порекомендовало Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. По ее словам, при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, так как это "процесс, основанный на заслугах".

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года.