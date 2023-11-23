23 ноября, 06:49,
обновлено 23 ноября, 06:50

Spiegel: полиция ФРГ обыскивает 15 объектов в стране по подозрению в связях с ХАМАС

По информации Bild, в ходе обысков полицейские надеются обнаружить документы, деньги и иные материалы, которые могли бы подтвердить связи указанных организаций с радикальным палестинским движением

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Полиция ФРГ в четверг утром начала масштабную операцию, в ходе которой проводит обыски на 15 объектах в четырех федеральных землях в связи с подозрениями в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, обыски проходят в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, а также в столице ФРГ. Службы безопасности особенно тщательно проверяют участников организации "Палестинское сообщество в Германии", которая, по данным отделения Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведки) в Северном Рейне - Вестфалии, представляет собой "важнейшую организацию приверженцев ХАМАС в Германии". Кроме того, внимание сотрудников правоохранительных служб привлекла организация Samidoun, поддерживающая палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

В ходе обысков полицейские надеются обнаружить документы, деньги и иные материалы, которые могли бы подтвердить связи указанных организаций с радикальным палестинским движением, уточняет газета Bild. По ее данным, в операции принимают участие 350 сотрудников правоохранительных органов республики. Из 15 объектов 11 расположены в Берлине, два - в Бохуме и Мюнстере (Северный Рейн - Вестфалия), расположение еще двух не раскрывается. Информация о результатах обысков ожидается во второй половине дня.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила 2 ноября, что запрет на деятельность ХАМАС и Samidoun в Германии, который ранее анонсировал канцлер Олаф Шольц, вступил в силу. По данным контрразведки, в ФРГ насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаГермания
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