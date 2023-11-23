23 ноября, 07:10

Zeit: главы МИД и Минэкономики ФРГ решили уйти с последних должностей в партии "Зеленые"

По данным издания, это решение Анналены Бербок и Роберта Хабека может быть связано с тем, что рядовые члены политической силы недовольны компромиссами в миграционной и климатической политике, а потому не исключен провал при голосовании

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава Минэкономики Роберт Хабек не будут выдвигать свои кандидатуры в партийный совет политической силы "Зеленые". Об этом сообщило издание Zeit Online.

Новый состав совета будет избран в четверг во время федерального съезда "Зеленых" в Карлсруэ. В него входят 16 человек, из них 13 выбирают путем голосования делегатов. Два места закреплены за сопредседателями партии, еще одно - за ответственным секретарем. Совет консультирует правление "Зеленых", координирует работу партийных органов, фракций и региональных подразделений.

Два года назад Бербок и Хабек в связи с работой в федеральном правительстве ФРГ ушли с постов сопредседателей "Зеленых", но до сих пор оставались в партийном совете.

Решение Бербок и Хабека отказаться от последних партийных должностей может быть связано с тем, что рядовые члены политической силы недовольны компромиссами, на которые "Зеленые" пошли в миграционной и климатической политике, а потому не исключен провал при голосовании. 

Теги:
ГерманияБербок, Анналена
© Информационное агентство ТАСС
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