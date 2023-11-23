23 ноября, 07:29,
обновлено 23 ноября, 07:44
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля наносит удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана

Армейская пресс-служба ранее трижды информировала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах на севере страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по территории Ливана, откуда были запущены снаряды в сторону населенных пунктов на севере еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщений о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, был зафиксирован ряд запусков [снарядов] из Ливана по территории Израиля. Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда производились запуски", - говорится в заявлении.

За утро четверга армейская пресс-служба уже трижды информировала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах на севере Израиля.

Военные также сообщили, что утром израильский самолет "засек и атаковал отряд с противотанковыми ракетами" в районе границы с Ливаном. "Одновременно военнослужащие ЦАХАЛ нанесли по отряду удары артиллерией", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, ночью по самолету израильской армии из Ливана была выпущена ракета класса "земля - воздух", которая была успешно перехвачена ПВО, продолжили военные. "В ответ на запуск авиация ЦАХАЛ атаковала пусковую установку, из которой был запущена ракета", - указали в армейском ведомстве. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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