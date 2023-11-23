23 ноября, 08:02
Палестино-израильский конфликт

Проект арабской резолюции СБ ООН включает упрощенный механизм доставки помощи в Газу

Официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд сообщил, что этот проект указывает на то, что стороны, которые выступают против установления в Газе режима полного прекращения огня и упрощения механизма доставки помощи в сектор, "должны нести ответственность за эскалацию напряженности в палестинском анклаве"

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Проект резолюции по Газе, который подготовлен группой арабских и исламских стран и будет представлен на рассмотрение Совета Безопасности ООН, включает упрощенную систему доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав - без лишних бюрократических и логистических препятствий со стороны Израиля. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд.

"Проект резолюции был подготовлен Египтом и будет представлен [в СБ ООН] от имени группы арабских и исламских стран, входящих в комитет по Газе, созданный на недавнем экстренном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС)", - указал Абу Зейд, слова которого привел телеканал Sada al-Balad. Проект документа, пояснил он, "содержит требование создания эффективного механизма доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа, исключающего препятствия, которые создает израильская сторона при поступлении помощи в анклав с точки зрения ее количества, устойчивости, логистики доставки и доступности для конечных потребителей".

Кроме того, заметил официальный представитель египетского МИД, проект резолюции указывает на то, что стороны, которые выступают против установления в Газе режима полного прекращения огня и упрощения механизма доставки помощи в сектор, "должны нести ответственность за эскалацию напряженности в палестинском анклаве".

Представители группы арабских и исламских государств, включающей Египет, Индонезию, Иорданию, Саудовскую Аравию, Турцию, а также глав ЛАГ и ОИС, находятся в турне по странам, имеющим постоянное членство в СБ ООН, с целью ознакомить их с основными пунктами проекта указанной резолюции. В настоящее время, добавил Абу Зейд, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проводятся интенсивные консультации с целью представить позицию арабских и исламских государств, настаивающих на полном прекращении огня в Газе и облегчении поступления помощи в анклав. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация