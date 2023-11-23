Проект арабской резолюции СБ ООН включает упрощенный механизм доставки помощи в Газу

Официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд сообщил, что этот проект указывает на то, что стороны, которые выступают против установления в Газе режима полного прекращения огня и упрощения механизма доставки помощи в сектор, "должны нести ответственность за эскалацию напряженности в палестинском анклаве"

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Проект резолюции по Газе, который подготовлен группой арабских и исламских стран и будет представлен на рассмотрение Совета Безопасности ООН, включает упрощенную систему доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав - без лишних бюрократических и логистических препятствий со стороны Израиля. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд.

"Проект резолюции был подготовлен Египтом и будет представлен [в СБ ООН] от имени группы арабских и исламских стран, входящих в комитет по Газе, созданный на недавнем экстренном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС)", - указал Абу Зейд, слова которого привел телеканал Sada al-Balad. Проект документа, пояснил он, "содержит требование создания эффективного механизма доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа, исключающего препятствия, которые создает израильская сторона при поступлении помощи в анклав с точки зрения ее количества, устойчивости, логистики доставки и доступности для конечных потребителей".

Кроме того, заметил официальный представитель египетского МИД, проект резолюции указывает на то, что стороны, которые выступают против установления в Газе режима полного прекращения огня и упрощения механизма доставки помощи в сектор, "должны нести ответственность за эскалацию напряженности в палестинском анклаве".

Представители группы арабских и исламских государств, включающей Египет, Индонезию, Иорданию, Саудовскую Аравию, Турцию, а также глав ЛАГ и ОИС, находятся в турне по странам, имеющим постоянное членство в СБ ООН, с целью ознакомить их с основными пунктами проекта указанной резолюции. В настоящее время, добавил Абу Зейд, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проводятся интенсивные консультации с целью представить позицию арабских и исламских государств, настаивающих на полном прекращении огня в Газе и облегчении поступления помощи в анклав.