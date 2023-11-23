23 ноября, 08:55

На северо-западе Пакистана погибли при взрывах двое военных и шестеро гражданских

Теракты с дистанционным использованием самодельных взрывных устройств осуществили в местах скопления людей во время антитеррористических операций сил безопасности

ИСЛАМАБАД, 23 ноября. /ТАСС/. Не менее двух военнослужащих и шести мирных жителей погибли, несколько ранены в результате серии взрывов в округах Северный и Южный Вазиристан на северо-западе Пакистана.

Как сообщило управление по связям с общественностью пакистанского Министерства обороны, теракты с дистанционным использованием самодельных взрывных устройств были осуществлены в местах скопления людей во время антитеррористических операций сил безопасности.

Радикальные группировки в Северном и Южном Вазиристане добиваются создания так называемого Исламского государства Вазиристан.

Вазиристан расположен в пакистанской зоне племен на границе с Афганистаном. Этот высокогорный регион считается одной из горячих точек Пакистана из-за активизации действующих там боевиков "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация), а также связанной с движением "Талибан" (запрещено в РФ) группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" и других экстремистских структур. 

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