23 ноября, 09:15

В ООН сочли необходимой разработку новых инструментов по защите прав человека

Спецдокладчик всемирной организации по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань заявила, что в настоящее время мир сталкивается с процессами, которые подрывают установленные всеобщей декларацией стандарты и принципы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Разработка новых и адаптация действующих инструментов по защите прав человека являются необходимостью. Об этом заявила в видеообращении спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань на пленарном заседании по случаю празднования 75-летия Всеобщей декларации прав человека.

"Разработка новых и адаптация действующих инструментов и механизмов по защите прав человека, несомненно, необходимы", - сказала она.

Как отметила эксперт ООН, в настоящее время мир сталкивается с процессами, которые подрывают установленные всеобщей декларацией стандарты и принципы. "С начала 90-х годов предпринимаются неоднократные попытки отхода от основополагающих принципов международного права", - указала она.

При этом Довгань подчеркнула, что наблюдаются попытки западных стран отказаться от императивности основополагающих норм международного права, таких как принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств.

"К сожалению, указанные процессы затрагивают не только государства, а имеют негативное влияние на права широких кругов населения, с наиболее пагубными последствиями для наиболее уязвимых групп лиц. Так, например, во многих государствах количество приемов пищи сократилось до одного, в лучшем случае полутора в день, отсутствует доступ к питьевой воде, здравоохранению, электричеству, отоплению и транспорту. Целые народы подвергаются дискриминации", - резюмировала спецдокладчик ООН. 

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