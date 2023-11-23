В НОАК связали привлечение Филиппинами внешних сил для патрулирования с подрывом мира

По словам представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Тянь Цзюньли, ВС КНР в округе сохраняют высокую степень готовности для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, поддерживают мир и стабильность в Южно-Китайском море

ШАНХАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Патрулирование военными Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ) совместно с внешними силами привело к подрыву мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в заявлении представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Тянь Цзюньли, размещенном в ее официальном аккаунте в социальной сети WeChat.

"С 21 ноября корабль военно-морских сил "Юньчэн" Южной зоны боевого командования совершает очередное патрулирование в водах Южно-Китайского моря. В течение этого периода Филиппины привлекали внешние силы для патрулирования в Южно-Китайском море, создавали хаос, подрывали региональный мир и стабильность, нарушали дух Декларации о поведении всех сторон в Южно-Китайском море", - указывается в заявлении.

По его словам, ВС Китая в округе сохраняют высокую степень готовности для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, поддерживают мир и стабильность в Южно-Китайском море.

21 ноября президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший заявил, что филиппинские и американские военные начали совместное патрулирование Южно-Китайского моря в морском и воздушном пространстве. По словам филиппинского лидера, подобные патрули - это только часть мероприятий, которые были согласованы ВС двух стран.

Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона существует территориальный спор по поводу архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти, газа и минерального сырья.