23 ноября, 09:33

В НОАК связали привлечение Филиппинами внешних сил для патрулирования с подрывом мира

По словам представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Тянь Цзюньли, ВС КНР в округе сохраняют высокую степень готовности для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, поддерживают мир и стабильность в Южно-Китайском море

ШАНХАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Патрулирование военными Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ) совместно с внешними силами привело к подрыву мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в заявлении представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Тянь Цзюньли, размещенном в ее официальном аккаунте в социальной сети WeChat.

"С 21 ноября корабль военно-морских сил "Юньчэн" Южной зоны боевого командования совершает очередное патрулирование в водах Южно-Китайского моря. В течение этого периода Филиппины привлекали внешние силы для патрулирования в Южно-Китайском море, создавали хаос, подрывали региональный мир и стабильность, нарушали дух Декларации о поведении всех сторон в Южно-Китайском море", - указывается в заявлении.

По его словам, ВС Китая в округе сохраняют высокую степень готовности для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, поддерживают мир и стабильность в Южно-Китайском море.

21 ноября президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший заявил, что филиппинские и американские военные начали совместное патрулирование Южно-Китайского моря в морском и воздушном пространстве. По словам филиппинского лидера, подобные патрули - это только часть мероприятий, которые были согласованы ВС двух стран.

Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона существует территориальный спор по поводу архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти, газа и минерального сырья. 

Теги:
ФилиппиныКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация