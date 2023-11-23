DPA: в восьми регионах ФРГ провели операцию против правых экстремистов

По данным агентства, фигурантами дела являются 20 человек, которые подозреваются в создании преступного сообщества

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ провели утром в четверг обыски на нескольких объектах в восьми федеральных землях в связи с расследованием против участников правоэкстремистского движения "Граждане рейха" ("рейхсбюргеры"). Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, фигурантами дела являются 20 человек, которые подозреваются в создании преступного сообщества. Полицейская операция прошла под руководством Генпрокуратуры Мюнхена в Баварии, Баден-Вюртемберге, Бранденбурге, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне.

Так называемые "Граждане рейха" до сих пор считают, что Германия существует в границах 1937 года, не признают действующее правительство ФРГ и полагают, что страна, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка) исходит из того, что сторонниками движения в 2022 году были примерно 23 тыс. человек.