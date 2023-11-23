23 ноября, 09:19

DPA: в восьми регионах ФРГ провели операцию против правых экстремистов

По данным агентства, фигурантами дела являются 20 человек, которые подозреваются в создании преступного сообщества

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ провели утром в четверг обыски на нескольких объектах в восьми федеральных землях в связи с расследованием против участников правоэкстремистского движения "Граждане рейха" ("рейхсбюргеры"). Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, фигурантами дела являются 20 человек, которые подозреваются в создании преступного сообщества. Полицейская операция прошла под руководством Генпрокуратуры Мюнхена в Баварии, Баден-Вюртемберге, Бранденбурге, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне.

Так называемые "Граждане рейха" до сих пор считают, что Германия существует в границах 1937 года, не признают действующее правительство ФРГ и полагают, что страна, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка) исходит из того, что сторонниками движения в 2022 году были примерно 23 тыс. человек. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация