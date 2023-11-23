Генсек ОДКБ по итогам саммита организации в Минске посетит Ереван

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что задача ОДКБ состоит в сохранении солидарности всех стран-членов

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов по итогам встречи глав государств - участников объединения в Минске посетит Ереван и передаст подписанные документы армянской стороне. Об этом перед началом сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван и все решения, которые проходили окончательную доработку в рамках согласительной комиссии, передадим нашим армянским партнерам, коллегам и будем рассчитывать, что они присоединятся к ним", - сказал журналистам руководитель дипведомства.

По его словам, задача ОДКБ состоит в сохранении солидарности всех стран-членов. "На сегодняшний день самое главное - сохранить солидарность и единство всех членов организации. Что мы, собственно, вчера продемонстрировали в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, [Совета] министров обороны, секретарей советов безопасности стран - членов ОДКБ", - сказал он журналистам.

Алейник сообщил, что удалось согласовать почти все документы для вынесения на СКБ ОДКБ. "По тем проектам, которые сегодня выносятся на уровень глав государств [ОДКБ], в течение двух дней проходила согласительная комиссия. Нам удалось согласовать практически все 15 документов, которые сегодня будут вынесены на рассмотрение и утверждение глав государств", - сказал он журналистам.

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что все решения, которые будут приняты на саммите в отсутствие представителей Армении, "абсолютно легитимны". "Они принимаются консенсусом. И у меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой Араратом Самвеловичем Мирзояном. Мы обсудили в том числе эти вопросы и механизмы принятия решений", - отметил министр.