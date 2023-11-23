Источник анонсировал первый полет турецкого истребителя Kaan 27 декабря

По данным собеседника агентства, двигатель для него будет готов в 2028 году

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Создаваемый Турцией истребитель пятого поколения Kaan совершит первый полет 27 декабря 2023 года. Об этом сообщил журналистам источник в Минобороны Турции.

"Первый полет Kaan запланирован на 27 декабря. Согласно плану, отечественный двигатель для него будет готов в 2028 году, а с 2032 года Kaan, как ожидается, поступит на вооружение армии", - приводит слова источника телеканал TRT.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет". Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.