Новый глава Нигера прибыл в Мали с первым зарубежным визитом

Абдурахман Тчиани обсудил с Ассими Гоитой взаимодействие в рамках "Альянса государств Сахеля"

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Национального совета спасения родины, временного высшего органа власти Нигера, Абдурахман Тчиани прибыл в Бамако для переговоров с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой в рамках первого международного визита. Об этом сообщило AFP.

Главы Нигера и Мали обсудят взаимодействие в рамках организации коллективной обороны "Альянс государств Сахеля", отмечает портал Maliweb. По данным другого портала Bamada, на встрече может также обсуждаться потенциальное сотрудничество с Россией.

Тчиани также встретится в Бамако с премьер-министром Буркина-Фасо Иоахимом Кьелемом, передает Maliweb.

В сентябре Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани.