Посол России заявил о серьезном потенциале военно-технического сотрудничества с Таиландом

Евгений Томихин сообщил, что у каждого разные возможности, но диалог продолжается

САТТАХИП /Таиланд/, 23 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Военно-техническое сотрудничество России и Таиланда обладает серьезным потенциалом, который может быть реализован на базе уже накопленного опыта взаимодействия в этой сфере. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин в ходе посещения большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ России "Адмирал Пантелеев", который прибыл в королевство в среду с дружественным визитом.

"Военно-техническое сотрудничество выстраивается на основе имеющейся заинтересованности, поэтому мы внимательно смотрим, что интересует наших таиландских друзей. С точки зрения российской стороны есть серьезный потенциал. Другое дело, что многие вещи упираются в такие вопросы как финансирование, военный бюджет. У каждого разные возможности, но тем не менее диалог идет. И между российскими и таиландскими организациями ведется обсуждение различных возможных проектов. Тем более, что у нас есть уже определенные достижения и накоплен соответствующий опыт", - сказал он.

Дипломат в этой связи отметил, что взаимные визиты военных моряков - это давняя практика, которая используется разными странами. "Для нас, конечно, важно, чтобы развивались контакты между Военно-морскими силами Таиланда и Военно-морским флотом России. Не только демонстрация флага, но и укрепление дружественных связей, укрепление профессиональных обменов. Так, сегодня есть таиландские моряки, которые обучаются в наших военных учебных заведениях, - продолжил он. - Исторически у нас отношения с Таиландом всегда были добрые, дружественные. В прошлом году мы отметили 125 лет дипломатических отношений. После длительной ковидной паузы мы вновь получили возможность снова увидеть российских моряков на таиландской земле".

Посол выразил надежду, что подобные взаимные визиты будут и в следующем году. "Насколько я знаю, принимают наших моряков по-дружески, по-товарищески, и все контакты традиционно теплые. Гостеприимство - это традиционная черта не только нашего народа, но и наших таиландских коллег", - подчеркнул дипломат.

По случаю посещения делегацией российского посольства "Адмирала Пантелеева" на корабле был дан торжественный прием, а также проведена обзорная экскурсия. Российский корабль до 25 ноября будет находиться в порту Саттахип главной военно-морской базы ВМС Таиланда. Российские военнослужащие нанесут также визит вежливости к руководству базы таиландских ВМС, а также проведут футбольный матч с таиландскими моряками.

Задачи кораблей Тихоокеанского флота

Как сообщила 7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота, большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" вышли из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). При выходе с главной базы флота корабли отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный район.

В рамках мероприятий боевой подготовки российские корабли проводят в АТР противолодочные учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника совместно с противолодочными вертолетами, а также производят совместные маневры с отработкой алгоритмов действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне. Кроме того, в ходе дальнего морского похода запланированы тренировки по связи, пополнение запасов на ходу, а также корабельные учения по борьбе за живучесть.