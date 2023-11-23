На Украине до 20 дней сократили сроки поставок нового вооружения в армию

По данным Минобороны страны, испытания новых образцов оружия и проверка боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сроки поставок нового вооружения в украинскую армию сократились с нескольких месяцев до 20 дней, его будут испытывать непосредственно на поле боя. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Министерство обороны ускорило поставки новых образцов оружия в войска. Ускорение стало возможным благодаря изменениям в постановление кабинета министров. <...> Ожидается, что в результате этих изменений процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней. <...> Испытания новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В министерстве добавили, что ранее для попадания оружия или техники в Вооруженные силы Украины (ВСУ) производителям приходилось преодолевать процедуру согласований, которая могла продлиться несколько месяцев. В частности, исключена необходимость получения приказа о допуске к эксплуатации от различных структур Минобороны и Генштаба. Кроме того, изменены правила закупки государством беспилотников классов "микро" и "мини" - отныне заказчик может их покупать даже при отсутствии допуска к эксплуатации, отметили в ведомстве.

Накануне визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в очередной раз выразил недовольство сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней. При этом глава Пентагона заявил, что у США нет такого оружия, которое станет для ВСУ волшебной палочкой. По его словам, все зависит от того, как Киев использует предоставляемое Западом вооружение.