Вучич осмотрел полученные от Кипра ударные вертолеты российского производства Ми-35П

Президент Сербии отметил, что конфликт на Украине продемонстрировал, какое оружие является актуальным и эффективным в текущих реалиях

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич осмотрел поступившие с Кипра 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства на военном аэродроме Батайница. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Настоящие танки", - указал Вучич, осматривая вертолеты.

Президент также отметил, что конфликт на Украине продемонстрировал, какое оружие является актуальным и эффективным в текущих реалиях. "Все покупают то, что работает", - заявил глава государства.

Ранее сербский лидер заявлял, что его страна намерена приобрести в 2022-2023 годах порядка 30 вертолетов: 10 H-145 производства компании Airbus, 4 Ми-35, 3 Ми-17, а также 11 подержанных Ми-35 у одного из государств Евросоюза.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Также Ми-35 способен перевозить грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж - два человека. Вертолет способен разгоняться до 310 км/ч. Вооружение - противотанковые ракеты "Штурм-В", пушка калибра 23 мм, неуправляемые и управляемые ракеты, пулеметы различного калибра, авиабомбы.

Вучич также подчеркивал в конце 2022 года, что Сербия заключила контракт с Россией на приобретение современного комплекса РЭБ "Красуха" и ЗРПК "Панцирь". С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии 4 вертолета Ми-35М, 6 истребителей МиГ-29, 3 транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.