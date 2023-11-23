23 ноября, 14:37

Мишустин поздравил югоосетинского коллегу с днем рождения

Премьер-министр РФ отметил важность сотрудничества правительств двух стран

ЦХИНВАЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил своего югоосетинского коллегу Константина Джуссоева с днем рождения, подчеркнув важность активной совместной работы в целях дальнейшего наращивания практического взаимодействия, отвечающего интересам России и Южной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба председателя правительства Южной Осетии.

"Россию и Южную Осетию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Поступательно развиваются торгово-экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, создаются благоприятные условия для продвижения перспективных проектов по широкому спектру направлений. Подтверждаю важность активной совместной работы по правительственной линии в целях дальнейшего наращивания всего комплекса практического взаимодействия. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Южная Осетия", - говорится в поздравлении главы российского правительства.

Мишустин поздравил Джуссоева, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности.

Председателю правительства Южной Осетии Константину Джуссоеву 23 ноября исполняется 56 лет. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЮжная ОсетияДжуссоев, Константин Хасанович
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