Греческая партия назвала "катастрофическим" отказ правительства от хороших отношений с РФ

Москва предоставляла дешевые энергоносители и доступ к рынкам сбыта, заявили во "Всегреческом движении греко-российской дружбы"

АФИНЫ, 23 ноября. /ТАСС/. Партия "Всегреческое движение греко-российской дружбы" указала на серьезные ошибки правительства Греции в сфере экономической политики, приводящей к постоянному росту дороговизны, и назвала катастрофической политику властей по отказу от хороших отношений с Россией. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте.

В связи с внесением греческим правительством на рассмотрение парламента проекта госбюджета партия отмечает, что этот документ не отвечает новым условиям, вызванным дороговизной товаров на рынке и растущей инфляцией, а заложенные в него новые льготы населению заранее урезаны.

"Семьи стонут каждый день от постоянного роста цен на все товары, особенно на горючее и электроэнергию, а зарплаты и пенсии не растут при прогнозе повышения пенсий на 3%, а зарплат на 4% только для самых низкооплачиваемых слоев населения. Налогообложение ремесленников и других людей свободных профессий с объективными критериями, которые подготовлены [премьер-министром Греции Кириакосом] Мицотакисом, вызовет новую массовую волну закрытия предприятий и банкротств", - говорится в заявлении, подписанном председателем партии Яннисом Коцаилидисом.

Партия подчеркнула, что правительство постоянно перекладывает вину за внутренний рост цен в стране на "военные действия на Украине, климатический кризис и импортированную инфляцию". "Теперь становится ясно, насколько катастрофическими были выбор Мицотакиса "правильной" стороны истории и его отказ поддерживать хорошие отношения с Россией, которая предоставляла как дешевые энергоносители, так и хорошие рынки для нашей продукции. Даже сейчас мы еще раз говорим: пора покончить с односторонней политикой порабощения и эксплуатации со стороны ЕС и НАТО. Есть и другой путь, давайте пойдем по нему", - подчеркнула партия.

Прошлые заявления партии в поддержку действий РФ

В марте 2022 года партия опубликовала заявление, в котором утверждала, что этнические греки на Украине получили свободу благодаря признанию Россией независимости Донбасса.

В июле 2022 года Всегреческое движение греко-российской дружбы опубликовало на своем сайте открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждало, что политика правительства Греции в отношении РФ не отражает мнения большинства греков, "народ Греции был, есть и останется другом и братом русского народа".

В сентябре 2022 года партия заявила, что власти Греции должны предпринять шаги по дипломатическому урегулированию конфликта России и Украины, чтобы способствовать преодолению энергетического кризиса в Европе.

В июле 2023 года партия вновь заявила о поддержке политики правительства президента России Владимира Путина в отношении греческой диаспоры Украины.

В августе этого года "Всегреческое движение греко-российской дружбы" и греческая партия "Демократическое движение национального освобождения" опубликовали совместное заявление, в котором назвали "антироссийскими" планы США по созданию новых военных баз на греческих островах.