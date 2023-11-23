Премьер Франции Борн в 18-й раз провела закон без обсуждения в парламенте республики

Оппозиция в ответ собирается вынести на голосование резолюцию о недоверии кабмину

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии нового бюджета социального обеспечения без голосования в парламенте. Трансляция велась на сайте Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

Правительство в 18-й раз воспользовалось статьей 49.3 конституции республики, позволяющей кабмину при рассмотрении финансовых проектов принимать законы под собственную ответственность без обсуждения в парламенте.

Ожидается, что оппозиция в ответ вынесет на голосование в палате резолюцию о недоверии правительству.

Конфликт в Нацсобрании вызван тем, что президентская партия "Ренессанс" не получила абсолютного большинства на парламентских выборах 2022 года. Кабинету за прошедшие полтора года не удалось найти союзников для образования более широкой коалиции.