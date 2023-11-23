23 ноября, 19:01

Премьер Франции Борн в 18-й раз провела закон без обсуждения в парламенте республики

Оппозиция в ответ собирается вынести на голосование резолюцию о недоверии кабмину

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии нового бюджета социального обеспечения без голосования в парламенте. Трансляция велась на сайте Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

Правительство в 18-й раз воспользовалось статьей 49.3 конституции республики, позволяющей кабмину при рассмотрении финансовых проектов принимать законы под собственную ответственность без обсуждения в парламенте.

Ожидается, что оппозиция в ответ вынесет на голосование в палате резолюцию о недоверии правительству.

Конфликт в Нацсобрании вызван тем, что президентская партия "Ренессанс" не получила абсолютного большинства на парламентских выборах 2022 года. Кабинету за прошедшие полтора года не удалось найти союзников для образования более широкой коалиции. 

Теги:
ФранцияБорн, Элизабет
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