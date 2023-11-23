Болгарские военнослужащие примут участие в подготовке корпуса быстрого реагирования НАТО

В правительственной информационной службе отметили, что в программу, в частности, включен взвод транспортной роты и командная ячейка центра поддержки конвоев командования тылового обеспечения

СОФИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Болгарии одобрило решение о присоединении четырех формирований болгарской армии к программе подготовки корпуса быстрого реагирования НАТО в Италии. Как сообщает правительственная информационная служба, в программу включены артиллерийский полк с группой управления движением, взвод транспортной роты и командная ячейка центра поддержки конвоев командования тылового обеспечения.

"Командиры, штабы и отдельные специалисты примут участие в совместной подготовке, учениях и тренировках, что повысит уровень оперативной совместимости и будет способствовать внедрению стандартных процедур планирования, управления и контроля за многонациональными операциями. Постановление разрешает болгарским военнослужащим и гражданским специалистам участвовать в подготовке, тренировках и учениях вместе с итальянскими коллегами и военнослужащими других стран НАТО", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что принятое решение будет способствовать расширению сотрудничества Болгарии и Италии в области обороны.