Глава МИД Словакии приветствовал соглашение о перемирии в секторе Газа

Юрай Бланар поговорил по телефону с израильским коллегой Эли Коэном, сообщили в пресс-службе словацкого внешнеполитического министерства

БРАТИСЛАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Эли Коэном, в ходе которого приветствовал достижение соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства.

"Горячо приветствую соглашение о временном перемирии между Израилем и [палестинской радикальной группировкой] ХАМАС, - процитировала пресс-служба слова Бланара. - Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар 23 ноября 2023 года провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Темой беседы была актуальная ситуация на Ближнем Востоке в свете временного перемирия в секторе Газа".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет.