Ким Чен Ын назвал запущенный спутник "космическим стражем" КНДР

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что обладание разведывательным спутником - это реализация права на самооборону, которое нельзя "уступать ни на йоту"

СЕУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с сотрудниками Главного государственного управления по аэрокосмической технике, назвал выведенный 21 ноября на орбиту спутник "Маллигён-1" космическим стражем народной республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Ким Чен Ын отметил, это поразительное событие, позволившее обладать разведывательным спутником - космическим стражем, мощным прицелом, который постоянно наблюдает за военными намерениями и акциями враждебных сил, является бесценной победой", - привело агентство слова лидера КНДР.

Лидер КНДР подчеркнул, что обладание разведывательным спутником - реализация права на самооборону, которое нельзя "уступать ни на йоту", поскольку вооруженные силы должны обеспечивать безопасность страны и спокойствие народа, сдерживая опасные агрессивные действия враждебных сил.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи посетил управление 23 ноября вместе со своей дочерью. Он сфотографировался с учеными, инженерами и работниками управления по аэрокосмической технике, которые "успешным запуском внесли большой вклад" в укрепление боеготовности вооруженных сил страны. Ким Чен Ын еще раз обратился с поздравлениями и выразил уверенность, что ученые и инженеры с еще большим усердием устремятся к достижению очередных и перспективных целей по созданию потенциала аэрокосмической разведки.

Ким Чен Ын 23 ноября встретился и сфотографировался с членами непостоянного комитета по подготовке к запуску разведывательного спутника. В тот же день был устроен официальный прием, в котором приняли участие руководящие работники, ученые и инженеры управления по аэрокосмической технике, Ким Чен Ын и его дочь.