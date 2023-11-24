24 ноября, 01:15

В КНДР заявили, что успешный запуск спутника-шпиона сделал армию страны сильнейшей в мире

Председатель кабинета министров КНДР Ким Док Хун назвал спутник "стратегическим богатством" республики

СЕУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель кабинета министров КНДР Ким Док Хун заявил, что успешный запуск первого разведывательного спутника КНДР вывел Корейскую народную армию в ранг сильнейших в мире. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Док Хун 23 ноября выступил на приеме в честь успешного запуска, в котором приняли участие лидер страны Ким Чен Ын, его дочь и супруга, а также сотрудники, ученые и инженеры Государственного главного управления по аэрокосмической технике. "В результате успешного запуска спутника-разведчика "Маллигён-1" в деятельности вооруженных сил республики открылся совершенно новый этап, обладающие возможностью по нанесению удара по всему миру, наши вооруженные силы укрепили свою мощь и действительно стали сильнейшими в мире", - привело агентство слова председателя кабмина.

Ким Док Хун назвал спутник "мощным драгоценным мечом" и "стратегическим богатством" страны. На приеме также присутствовали министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик, начальник Главного ракетного управления КНДР Чан Чхан Ха. "Все с решимостью непрестанно осуществлять грандиозную мечту чучхейской Кореи о покорении космоса подняли тост за крепкое здоровье уважаемого товарища Ким Чен Ына", - информирует ЦТАК.

21 ноября КНДР вывела на орбиту первый для страны разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1". Предыдущие две попытки в мае и августе были неудачными. 22 ноября лидеру страны показали снимки острова Гуам, где расположены американские военные базы. Ему доложили, что спутник начнет полноценно выполнять разведывательные задачи примерно 1 декабря после периода настройки. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация