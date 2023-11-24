В КНДР заявили, что успешный запуск спутника-шпиона сделал армию страны сильнейшей в мире

Председатель кабинета министров КНДР Ким Док Хун назвал спутник "стратегическим богатством" республики

СЕУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель кабинета министров КНДР Ким Док Хун заявил, что успешный запуск первого разведывательного спутника КНДР вывел Корейскую народную армию в ранг сильнейших в мире. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Док Хун 23 ноября выступил на приеме в честь успешного запуска, в котором приняли участие лидер страны Ким Чен Ын, его дочь и супруга, а также сотрудники, ученые и инженеры Государственного главного управления по аэрокосмической технике. "В результате успешного запуска спутника-разведчика "Маллигён-1" в деятельности вооруженных сил республики открылся совершенно новый этап, обладающие возможностью по нанесению удара по всему миру, наши вооруженные силы укрепили свою мощь и действительно стали сильнейшими в мире", - привело агентство слова председателя кабмина.

Ким Док Хун назвал спутник "мощным драгоценным мечом" и "стратегическим богатством" страны. На приеме также присутствовали министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик, начальник Главного ракетного управления КНДР Чан Чхан Ха. "Все с решимостью непрестанно осуществлять грандиозную мечту чучхейской Кореи о покорении космоса подняли тост за крепкое здоровье уважаемого товарища Ким Чен Ына", - информирует ЦТАК.

21 ноября КНДР вывела на орбиту первый для страны разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1". Предыдущие две попытки в мае и августе были неудачными. 22 ноября лидеру страны показали снимки острова Гуам, где расположены американские военные базы. Ему доложили, что спутник начнет полноценно выполнять разведывательные задачи примерно 1 декабря после периода настройки.