Премьер Словакии и спикер Сената Чехии разошлись во взглядах по Украине

В частности, Роберт Фицо и его кабмин отказались от оказания военной помощи Украине на государственном уровне

БРАТИСЛАВА, 24 ноября. / ТАСС/. Взгляды премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находящегося с визитом в Чехии, и спикера чешского Сената (верхней палаты парламента) Милоша Выстрчила по Украине разошлись во время состоявшейся в пятницу встречи. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Фицо и его кабмин отказались от оказания военной помощи Украине на государственном уровне, они не препятствуют любым коммерческим поставкам в эту страну. Выстрчил настаивает на необходимости продолжения военной поддержки Киева. По остальным вопросам, согласно агентству, позиции сторон практически совпадают.

Фицо встретился также со спикером Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента Маркетой Пекаровой-Адамовой. Его ждут переговоры с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и прием у президента республики Петра Павела.