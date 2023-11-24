24 ноября, 13:06
Нагорно-карабахский конфликт

Пашинян заявил, что Армения готова к обмену пленными с Азербайджаном

Президент уточнил, что речь идет об обмене по принципу "всех на всех"

ЕРЕВАН, 24 ноября. Армянская сторона готова обменять находящих у нее азербайджанцев на военнопленных армян по принципу "всех на всех". Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности обмена арестованных в Азербайджане лидеров Карабаха.

"К сожалению, что этот чисто гуманитарный вопрос политизируется. Мы готовы в этом вопросе быть максимально гибкими, чтобы вернуть наших военнопленных. Мы готовы осужденных в Армении азербайджанцев обменять на наших военнопленных по принципу "всех на всех", - сказал Пашинян в ходе ответов на вопросы граждан.

Он также добавил, что, помимо переговоров, ради разрешения ситуации ведется работа с международными юридическими организациями. 

Теги:
АзербайджанАрменияНагорно-карабахский конфликтПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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