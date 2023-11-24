Парламент Молдавии денонсировал соглашение с СНГ в области борьбы с терроризмом

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов не голосовал, покинув зал заседаний в знак протеста

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии во втором чтении поддержал денонсацию Соглашения о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических подразделений в учебных заведениях компетентных органов государств - участников СНГ. Это решение поддержали депутаты правящей Партии действия и солидарности, оппозиционный Блок коммунистов и социалистов не голосовал, покинув зал заседаний в знак протеста.

"Во втором чтении была одобрена денонсация Соглашения с СНГ о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических подразделений. Документ был подписан 5 декабря 2012 года в Ашхабаде", - говорится в сообщении на сайте парламента.

В этом году парламент Молдавии денонсировал более 10 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду и прихода к власти в 2021 году Партии действия и согласия. Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ, в этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ожесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.