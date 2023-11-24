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Военная операция на Украине

Фицо: позиции Словакии и Чехии близки во всем, кроме поставок оружия на Украину

Братислава намерена оказывать Киеву все виды помощи, кроме военной поддержки на государственном уровне

ПРАГА, 24 ноября. /ТАСС/. Позиции Чехии и Словакии близки во всем, кроме поставок оружия на Украину. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Чехии Петром Фиалой находящийся в Праге с визитом глава словацкого правительства Роберт Фицо.

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"Мы суверенные страны. Каждая имеет свои цели. У каждой есть собственные национальные интересы. Переговоры [прошедшие сейчас] подтверждают, что, наверное, за исключением поставок оружия на Украину, наши позиции [во всем] практически совпадают", - сказал Фицо.

"Не верю в военное решение [конфликта] на Украине. Этот вывод сделан на основе анализа контентной информации. Это замороженный конфликт", - отметил премьер Словакии. Братислава выступает за перемирие и начало переговоров. Лучше пусть они, как добавил Фицо, будут длиться десятилетие, чем в конфликте будут гибнуть люди.

Словакия намерена оказывать Киеву все виды помощи, кроме военной поддержки на государственном уровне. Фицо планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем с целью выяснить, чем Словакия может помочь перед предстоящей зимой Украине. 

Теги:
УкраинаЧехияСловакияФицо, РобертФиала, ПетрВоенная операция на Украине
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