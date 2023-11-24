24 ноября, 18:01

В Греции проходят учения с участием военных США и Франции

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас выразил особое удовлетворение масштабами участия Франции в учениях

АФИНЫ, 24 ноября. /ТАСС/. Транснациональные тактические учения "Олимпийское сотрудничество - 23" (Olympic Cooperation 23) проходят на полигоне Петрохорио (регион Восточная Македония и Фракия) на северо-востоке Греции при участии греческих вооруженных сил и сухопутных войск Болгарии, Грузии, Республики Кипр, США и Франции. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

На учениях также присутствуют наблюдатели из Албании, Армении, Египта, Индии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Румынии и Саудовской Аравии. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в своем приветствии по случаю проведения заключительного этапа учений подчеркнул, что "присутствие всех этих стран здесь, во Фракии, доказывает возросшую роль, которую приобрела Греция в рамках [Североатлантического] альянса и защиты общих ценностей и принципов".

Дендиас также выразил особое удовлетворение масштабами участия Франции в учениях, которое выразилось в "крупнейшем присутствии французских сухопутных войск в Греции и в этом регионе после Первой мировой войны", а также использованием греческого порта Александруполис войсками альянса в контексте учений. "Это [присутствие французских войск] - результат соглашения о стратегическом партнерстве <...>. Первое соглашение, подписанное с США, вывело порт Александруполис на геополитическую карту как главный транспортный узел для восточного крыла НАТО и усиления на этом фланге стран, которые борются и защищают международное право", - сказал Дендиас.

Сотрудничество в военной области

Греция и Франция договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая увеличение числа проводимых учений, производство вооружений и боеприпасов. Помимо строительства во Франции трех современных фрегатов проекта Belharra, которые были заказаны ВМС Греции с опцией приобретения еще одного, Греция также закупила 24 французских истребителя Rafale с современными ракетами, способными наносить удары с большого расстояния.

В сентябре 2022 года министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция готова оказать поддержку Греции в случае возможной агрессии со стороны Турции. По словам главы французского МИД, в соглашении о стратегическом партнерстве есть статья 21, согласно которой, если обе стороны констатируют наличие вооруженной агрессии против территории одной из них, они окажут друг другу взаимную поддержку.

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции.

Предусматривается также возможность использовать любой другой военный объект на территории Греции с ее согласия. 14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение, которым добавляются еще четыре военные базы США. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе).

Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильной дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину. 

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СШАГрецияФранция
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