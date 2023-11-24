24 ноября, 18:45

На Украине намерены одержать "победы" в Конгрессе США и в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что добиться поддержки выделения средств стране в Конгрессе будет непросто

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Украина должна одержать "победы", чтобы переубедить противников оказания ей помощи в Конгрессе США и в ЕС, а также преодолеть сопротивление тех, кто выступает против начала переговоров о ее вступлении в Европейский союз. Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с посетившим Киев президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Нам нужны три победы. Первая победа - с Конгрессом", - сказал Зеленский. Он признал, что добиться поддержки выделения средств Украине в американском Конгрессе будет непросто. Однако Киев должен сделать все, чтобы США выделили эту помощь, добавил он.

"Второе - нам нужна поддержка Европейского союза, чтобы 50-миллиардный пакет [помощи] никуда не ушел. Не все сегодня в Европейском союзе готовы поддержать этот пакет", - признал Зеленский. Он также заявил о необходимости для Киева избежать угрозы наложения вето одной или несколькими странами ЕС на решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество. "Третья история - открытый диалог о нашем будущем членстве в Европейском союзе", - добавил он.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начался в США 1 октября). В первую очередь это касается оказания помощи Украине и Израилю, а также противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная власть США хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Еврокомиссия 20 июня призвала страны Евросоюза сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, которые необходимы для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года и военной помощи в объеме €20 млрд. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах ЕС, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.

8 ноября Еврокомиссия порекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 10 ноября, что венгерское правительство не уступит давлению лидеров Евросоюза в связи с намерением Украины присоединиться к сообществу и даже не будет обсуждать с ними этот вопрос. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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