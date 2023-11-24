Страны Оттавской конвенции дали Украине 10 лет для ликвидации противопехотных мин

Они отметили, что Киев не выполнил эти обязательства в срок

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Страны - участницы Оттавской конвенции предоставили Украине дополнительное время - до 1 декабря 2033 года - для выполнения ее обязательств по уничтожению противопехотных мин. На состоявшейся в Женеве конференции они констатировали, что Киев не выполнил эти обязательства в срок, а в его арсеналах все еще имеется "пара миллионов" запрещенных конвенцией мин ПФМ-1 "Лепесток".

Как отмечается в пресс-релизе по итогам форума, "Греция и Украина, у которых есть невыполненные обязательства по уничтожению запасов, продолжают их не соблюдать, пропустив сроки уничтожения". Греции "остается уничтожить около 300 тыс. мин", а у Украины "все еще имеется для уничтожения пара миллионов мин ПФМ-1, которые чрезвычайно опасны". Невыполнение в срок обязательств Киев объяснил "авиаударами в регионе". Участники конференции посчитали, что киевский режим сталкивается с "беспрецедентной ситуацией и неизвестным уровнем минного загрязнения". В этой связи они "признали смягчающие обстоятельства и согласились дать Украине время до 1 декабря 2033 года для устранения всего минного загрязнения".

Ранее на пресс-конференции в Женеве редактор опубликованного в Женеве доклада Landmine Monitor 2023 Марк Хизней сообщил, что "есть вызывающие доверие свидетельства того, что украинские правительственные силы применяли противопехотные мины в нарушение договора внутри и вокруг города Изюм в 2022 году". Отвечая на вопросы журналистов, Хизней сообщил, что он в курсе сообщений о применении в Донецке украинскими войсками противопехотных фугасных мин "Лепесток".

Этими минами украинские военные дистанционно минируют населенные пункты. Мины плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса.

В 1997 году была принята Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Этот документ вступил в силу 1 марта 1999 года. Его участниками являются 164 страны. Вне договора остаются страны, многие из которых сохраняют за собой право производить мины. Это Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Куба, КНДР, Южная Корея, Мьянма, Пакистан, Россия, Сингапур и США.