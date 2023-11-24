24 ноября, 19:39
Кризис в Сирии

Fox: количество атак на силы США в Ираке и Сирии возросло с 17 октября до 73

По сведениям телеканала, на сирийской территории находятся около 900 военнослужащих США, в Ираке - 2,5 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 73 раза. Об этом сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне телеканал Fox News.

Отмечается, что в это число входят четыре нападения, совершенные 23 ноября, когда в США отмечался День благодарения. Два из них пришлись на базы в Сирии, еще два - на базы в Ираке. Всего же американские войска в Сирии подверглись 37 атакам, а в Ираке - 36 нападениям.

На сирийской территории дислоцированы около 900 военнослужащих США, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генерального секретаря ливанской шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на американские базы в Ираке и Сирии имеют крайне большое значение для прекращения израильской агрессии против сектора Газа. 

Теги:
СШАИракСирияКризис в Сирии
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