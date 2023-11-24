В ДР Конго боевики убили 14 мирных жителей

Предполагается, что нападавшие принадлежали к группировке "Альянс демократических сил", сообщило агентство Reuters

ПРЕТОРИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек были убиты в результате нападения в ночь на пятницу боевиков на деревню на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Предполагается, что нападавшие принадлежали к группировке "Альянс демократических сил" (АДС).

Группировка АДС была сформирована на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская организация, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах ДРК.