JPost: двое палестинцев жестоко убила толпа якобы за шпионаж в пользу Израиля

По данным издания, многие люди сами участвовали в расправе или наблюдали за происходящим

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Двое палестинцев были забиты до смерти толпой в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан из-за подозрений в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По ее информации, разъяренная толпа устроила самосуд над двумя местными жителями, которые якобы сотрудничали с израильскими властями. Многие люди сами участвовали в расправе либо наблюдали за происходящим, а также вели фото- и видеосъемку. Затем толпа надругалась над телами погибших, повесив их на электрический столб.