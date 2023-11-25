25 ноября, 04:26
Палестино-израильский конфликт

JPost: двое палестинцев жестоко убила толпа якобы за шпионаж в пользу Израиля

По данным издания, многие люди сами участвовали в расправе или наблюдали за происходящим

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Двое палестинцев были забиты до смерти толпой в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан из-за подозрений в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По ее информации, разъяренная толпа устроила самосуд над двумя местными жителями, которые якобы сотрудничали с израильскими властями. Многие люди сами участвовали в расправе либо наблюдали за происходящим, а также вели фото- и видеосъемку. Затем толпа надругалась над телами погибших, повесив их на электрический столб. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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